Gardelegen. - Um schon erste Ideen für den Wettbewerb „Umbruchszeiten – Deutschland im Wandel seit der Einheit“ zu sammeln, haben sich die Mitglieder des Jugendbeirats am vergangenen Montag, 6. November, mit der Sozialpädagogin Monique Grothe und Melina Butzelmann, eine Mitarbeiterin der Hansestadt für Jugendarbeit, im Jugendförderzentrum in Gardelegen getroffen.

Zuvor hatten sich die Jugendlichen mit den Pädagogen für Themenpunkte entschieden, die jetzt diskutiert wurden. Ein Punkt auf der Agenda sorgte für viel Gesprächsstoff, nämlich der Jugendwettbewerb.

Gardelegener Jugend hat viele Wünsche

Für diesen Contest haben die Jugendlichen bis zum 1. Februar 2024 die Möglichkeit, ihr Projekt unter dem Motto „Gesellschaft in Bewegung“ einzureichen. Ideen hatten die vier Mitglieder des Jugendbeirats genügend. Hier variierten die Ideen von einer eigenen Webseite bis hin zu selbst produzierten Videos.

Seit bereits einem Jahr gehören Andrei Logunov, Norvin Modorok Werkmeister, Lilly Mahlke und Lisa Belanna Haase dem Jugendbeirat der Stadt Gardelegen an. Das Gremium selbst gibt es seit 2020. Die Mitglieder werden in demokratischer Abstimmung von den Gardelegener Jugendlichen gewählt. Die sechs derzeitigen Mitglieder sind bereits der zweite Jugendbeirat. Alle zwei Jahre gibt es Neuwahlen. Also haben die aktuellen Mitglieder noch ein Jahr Zeit, um ihre Wünsche umzusetzen. Lilly möchte beispielsweise in den nächsten Monaten eine Jugendfeier für Schüler der Klassenstufe fünf bis zehn organisieren. Für die Planung und Umsetzung stehen ihr auch die beiden Pädagogen zur Seite.