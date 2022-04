Gardelegener Jungzüchter erfolgreich bei Wettbewerb

Die Jüngeren, dazu gehörten auch Henni und Eunike (dahinter) Edler, nahmen zum ersten Mal an einem so großen Wettbewerb teil und freuten sich über das sehr gute Abschneiden.

Darmstadt/Altmark (vs/ew) - Zwei Jahre lang konnten die Jungzüchter des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt an keinem großen Wettbewerb teilnehmen und fühlten sich „etwas eingerostet“, erzählte Teresa Jürges. Um so erfreulicher war das sehr gute Abschneiden beim ersten DSP-Jungzüchterwettbewerb (Deutsches Sportpferd) der AG der Süddeutschen Pferdezuchtverbände am Wochenende auf Hofgut Kranichstein in Darmstadt.