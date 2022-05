Gardelegener Oldtimerstammtisch auf Frühjahrsrundfahrt

Thomas Gall trifft letzte Vorbereitungen an seinem Trabant 601 ehe die Rundfahrt startet.

Gardelegen - Noch einmal nachgetankt und den Motor poliert. Ehe am Sonnabend die Frühjahrstour des Oldtimerstammtischs 2000 Gardelegen auf dem Rathausplatz in Gardelegen startet, trifft Thomas Gall letzte Vorbereitungen. Wahre Schmuckstücke gingen am Sonnabend, 21. Mai, anden Start.