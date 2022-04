DDR-Bau aus den 1960-er Jahren wird auf Vordermann gebracht Gardelegener Spatzennest wird zur Großbaustelle

Der Kinderbetreuungskomplex an der OdF-Straße wird umfassend saniert. Aktuell laufen die Bauarbeiten in der Kinderkrippe Spatzennest. Bis Ende des Jahres soll dort alles fertig sein. Dann geht es im benachbarten Kindergarten Zwergenland weiter. 1,5 Millionen Euro investiert die Stadt in dieses Großprojekt.