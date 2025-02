Der Gardelegener Stadtrat hat den Letzlinger zum Behindertenbeauftragten bestellt. Er bietet nicht nur Sprechstunden an sondern wird auch in Prozesse mit einbezogen.

Gardelegen. - Er übt das Ehrenamt eines Behindertenbeauftragten für die Stadt Gardelegen zwar schon seit fast zehn Jahren aus. Allerdings gibt es jetzt eine Neuerung. Für dieses Ehrenamt muss Peter Antoszewski vom Stadtrat für die jeweilige Wahlperiode offiziell bestellt werden. Und das ist in der jüngsten Sitzung des Gremiums nun auch passiert.

„Ich mache das sehr gerne“, betonte Antoszewski, der in Letzlingen zu Hause ist. Dieses Amt sei für ihn sehr wichtig, natürlich auch für die Menschen, und dieses Ehrenamt wolle er auch gern weiter ausüben.

Peter Antoszewski sei immer sehr bescheiden, ergriff dann Bürgermeisterin Mandy Schumacher das Wort. Dabei habe er in den Jahren schon vieles geleistet und auf den Weg gebracht. Denn es seien nicht nur die regelmäßigen Sprechstunden für Menschen mit Behinderungen, sondern auch viel Arbeit, die in der Öffentlichkeit nicht so gesehen wird.

Beispielsweise werde der Behindertenbeauftragte bei Baumaßnahmen mit eingebunden und werde auch bei vielen anderen Dingen angehört, wo das Thema Behinderung eine Rolle spielt.

Neu ist: Ehrenamt befristet

„Er ist für uns eine große Hilfe. Wir arbeiten gern mit ihm zusammen“, betonte Schumacher. Sie überreichte ihm dann die Bestellungsurkunde und ein kleines Präsent – Rosengarten-Tee, eine Tasse mit der Gardelegen-Silhouette und ein Tütchen mit Frühblüher-Saat.

Antoszewskis erste und bisher einzige Bestellung in dieser Funktion erfolgte am 14. September 2015. Entsprechend der damals gültigen Hauptsatzung gab es keine Befristung für dieses Ehrenamt. Mit Änderung der Hauptsatzung der Stadt im Dezember des vorigen Jahres werden die Betreffenden für die jeweilige Wahlperiode des Stadtrates – in diesem Fall also vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2029 – bestellt. Laut Aufwandsentschädigungssatzung der Stadt Gardelegen gibt es für dieses Ehrenamt eine monatliche Entschädigung von 100 Euro.