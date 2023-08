Gardelegen - Nur einer der vier Angeklagten, die sich derzeit vor dem Jugendschöffengericht im Amtsgericht Gardelegen wegen zahlreicher Taten verantworten müssen, konnte Positives aus seinem derzeitigen Leben berichten.

Der 22-Jährige St. befindet sich nämlich in einer Ausbildung, die er auch gut meistert. Das wurde ihm von verschiedenen Seiten bescheinigt. Er scheint sein Leben in den Griff zu kriegen. Gegen ihn allerdings liegen auch die meisten Anklagen vor. Zwei davon standen nun während des zweiten Verhandlungstages im Mittelpunkt.

Es ging zum einen um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei der Hausdurchsuchung im Anschluss des Raubes von 180 Euro aus der Spardose in einem Gardelegener Ortsteil, der Gegenstand am ersten Verhandlungstag war. Dabei wurden auch ein paar weiße Turnschuhe entwendet, nach denen am 9. Juni 2021 in der Wohnung in Gardelegen, die drei der jungen Männer damals bewohnten, gesucht wurde. An der Durchsuchung waren zahlreiche Polizisten beteiligt, was Richter Axel Bormann zu der Bemerkung veranlasste: „Dann war hier Party, sieben Polizeibeamte für ein paar Schuhe.“

Nasenbruch nach Fußtritten

Die wurden zwar nicht gefunden, wie die Zeugen aussagten, aber St. wehrte sich nicht nur „aufbrausend“ und „aggressiv“ verbal, sondern wohl auch handgreiflich gegen die Anweisungen der Beamten. „Ich wurde aber nicht verletzt“, so der betroffene Beamte, der einen Stoß gegen die Brust erhalten hatte. Am Ende wurde St. „mit Handschellen fixiert, weil er immer noch getobt hat und aggressiv war“.

„Im Wesentlichen war es so“, ließ St. über seinen Rechtsanwalt verlauten. Auch die nun zu verhandelnde Körperverletzung gab er zu – allerdings mit Einschränkungen.

Es war der Abend des 20. Juni 2021, da war St. mit einer Gruppe, die wohl zusammen Geburtstag gefeiert hatte, auf dem Gardelegener Wall unterwegs. Eine andere Gruppe hatte es sich auf dem Tivoli-Platz zum Abhängen gemütlich gemacht. Nach verbalen Beschimpfungen von der Wall-Gruppe stürmte diese zum Tivoli hinunter. St. lief sofort auf einen jungen Mann zu, der im Kofferraum seines Autos saß, hielt sich an der Kofferklappe fest und trat ihm mit dem Fuß ins Gesicht. „Aber nur einmal, dann bin ich weg“, erklärte er. Ob das Opfer R. umgekippt sei, Blut aus der Nase gelaufen sei, wisse er nicht.

Ob auch der zweite Tritt, der dem Opfer schließlich die Nase brach, von St. kam oder ob dieser weiter zutrat, als das Opfer bereits auf dem Boden lag und von anderen attackiert wurde, konnten weder R. noch weitere Zeugen vom Tatabend definitiv aussagen, auch weil der Vorfall schon zwei Jahre her sei, wie sie betonten.

St. entschuldigte sich bei R., dem er im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs außergerichtlich 500 Euro zukommen lassen wird: „Das war Scheiße, was da passiert ist.“ Wer die anderen Täter allerdings gewesen seien, wollte P. nicht verraten. Er wolle mit der Sache abschließen und sich keinen weiteren Ärger einhandeln, erklärte sein Anwalt vor Gericht. „Er will kein weiteres Fässchen aufmachen“, so sein Rechtsanwalt, sondern einen klaren Schnitt. Seit seiner Beugehaft im März 2022, weil er Arbeitsstunden nicht geleistet habe, halte er sich von Drogen fern, lebe bei seinen Eltern und mache seine Ausbildung.

Eine Drogenvergangenheit haben alle vier Angeklagten, die sich vor allem in der Zeit, als sie zusammen gewohnt haben, runtergezogen haben.

PerspektivloseZukunft

Neben dem Hauptangeklagten St. scheint auch der 24-jährige S. auf einem guten Weg zu sein. Er sei, wie er erzählte, wieder in seine thüringische Heimat gezogen, wo er dabei sei, wieder Fuß zu fassen. Und auch der 21-jährige F. bemühe sich laut eigener Aussage wenigstens, sein Leben irgendwie in den Griff zu bekommen.

Bei dem 19-jährigen N., der auch wegen Diebstahls angeklagt ist, taten sich dagegen Abgründe auf. Regelmäßig beleidigte er seine Mutter und beklaute sie zweimal, so dass seine Eltern ihr Geld in der Wohnung vor ihrem eigenen Sohn verstecken mussten. Das veranlasste Richter Bormann dann doch dazu, sich zu wundern: „Ich frage mich, warum ihre Eltern Sie nicht schon längst rausgeschmissen haben.“ Vor allem, da er weder Schulabschluss noch eine Lehrstelle habe und auch aus dem einwöchigen Dauerarrest, zu dem er 2019 verurteilt wurde, keine Lehren gezogen habe.

Auf die Frage, was er denn so den ganzen Tag mache, antwortete N.: „Chillen, im Garten sitzen und Freunde treffen.“ Richter Bormann: „Das ist ja noch perspektivloser als bei ihrem Kumpel.“ Und die Vertreterin des Jugendamtes, die die Familie schon seit Jahren begleitet, blickte auch düster in die Zukunft: „Lässt man ihn in Ruhe und macht, was er will, geht’s gut, bei Forderungen gibt es Stress.“