Seit 30 Jahren gibt es die Teppichwelt in Gardelegen: Inhaber Ulrich Scheffler gründete die Firma nach der Wende – und zieht einen Vergleich: Startups haben heute mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Gardelegener Unternehmer blickt auf Gründung vor 30 Jahren zurück: So war das nach der Wende

Ulrich Scheffler ist mit der Teppichwelt in Gardelegen seit 30 Jahren erfolgreich.

Gardelegen. - Am Freitagnachmittag wird bei der Firma Teppichwelt groß gefeiert. Vor 30 Jahren bezog Ulrich Scheffler mit seinem Unternehmen die Filiale im Gewerbegebiet Nord in Gardelegen. Der Schritt in die Selbstständigkeit – damals einfacher als heute? Scheffler erkennt zumindest große Unterschiede und gibt Tipps.