Gardelegener Verwaltung zieht Bilanz nach einem Jahr Onlineknöllchen

Parken in Gardelegen im Wandel der Zeit: erst Automaten, jetzt Onlineknöllchen. Die Hansestadt geht moderne Wege. Wie kommt das an? Die Verwaltung zieht Bilanz.

Gardelegen - Ein bisschen verquatscht, zu lange gebraucht, um sich beim Shoppen für eine Hose zu entscheiden oder nach dem leckeren Essen in Gardelegens Innenstadt noch gemütlich einen Cappuccino getrunken, dann zurück zum Auto und: ein Knöllchen kassiert, weil man die Parkzeit überzogen hat. Wer sich darüber ärgert, der sei an frühere Zeiten erinnert, als das Parken in der Innenstadt noch nicht kostenlos war. Ein Mahnmal dafür ist der alte Parkscheinautomat vor der Neuen Löwen Apotheke. Still, unbeleuchtet und im unauffälligen Edelstahl-Kleid steht er da. Warum eigentlich noch?