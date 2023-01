Gardelegenerin im Kampf gegen die Trockenheit

Ein Landwirt fährt mit einem Traktor und einer Drille über den trockenen Acker und bringt Rapssaat in den Boden. In der Altmark waren die Böden 2022 staubtrocken. Ein neues Wassergesetz soll hoffentlich Verbesserungen bringen.

Gardelegen - In Sachsen-Anhalts Umweltministerium wird derzeit an einem neuen Wassergesetz gearbeitet. In dem wird dann wohl endlich auch dem Rückhalt des Wassers in der Region Bedeutung beigemessen, nachdem es in den vergangenen Jahren immer nur um dessen ordentlichen Abfluss ging.