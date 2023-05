Gardelegens Großbaustelle, der Anbau am Altmark-Klinikum, nähert sich der Zielgeraden. Nach fast fünf Jahren Bauzeit soll bald Einweihung gefeiert werden. Für die ehemalige Kinderklinik gibt es ebenfalls neue Pläne.

Gardelegen - Noch wird gearbeitet und gewerkelt, noch ist es eine einzige Baustelle, der Anbau am Haupthaus des Altmark-Klinikums in Gardelegen. Doch ein Ende ist in Sicht, und somit auch die Inbetriebnahme.