Gardelegens Apotheker Tom-Florian Mracek ruft Kollegen in der Region zum Mitmachen auf. Sie sollen sich am bundesweiten Apotheken-Protesttag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände beteiligen und ihre Apotheken an diesem Tag geschlossen halten. Was bedeutet das für Patienten?

2006 gingen die Apotheker auf die Straße (hier in Leipzig), um gegen die damalige Gesundheitsreform zu demonstrieren. Nun ist wieder ein Protesttag geplant, um eine angemessene Vergütung, bessere Arbeitsbedingungen und weniger Bürokratie zu erreichen. Genauere Aktionen werden noch besprochen. Fest steht, dass alle Apotheken an diesem Tag geschlossen bleiben sollen.

Gardelegen - „Wir können nur etwas verändern, wenn alle mitmachen“ erklärt Tom-Florian Mracek, Inhaber der Gardelegener Ratsapotheke. Und aus diesem Grund hat er ein Rundschreiben an seine Kollegen in der Region geschickt, mit dem er sie zum Mitmachen aufruft – zum Mitmachen am ersten bundesweiten Apotheker-Protesttag am Mittwoch, 14. Juni. An diesem Tag sollen alle Apotheken geschlossen bleiben.