Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher als strahlende Gewinnerin

Aufatmen bei Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher (SPD). Sie hatte nach Abschluss der Stimmenauszählung bei der Bürgermeisterwahl am 6. März in Gardelegen allen Grund zur Freude. AfD-Herausforderer Simon Lansmann war von ihrem Wahlergebnis weit entfernt. Allerdings war die Wahlbeteiligung auch recht gering.

Gardelegen - Es war gerade mal zehn Minuten nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr, als das erste Wahllokal seine Auszählungsergebnisse an die Verwaltung gemeldet hatte. Und schon bei dieser Erstmeldung, ein kleines Wahllokal in einem Ort mit etwa 100 Wählern, zeigte sich eine Tendenz, die sich bis zum Abschluss der Auszählung der Bürgermeisterwahl in Gardelegen in allen 40 Wahllokalen durch die gesamte Wahl zog.