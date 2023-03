Kinderbetreuung in der Region Gardelegen. Seit zehn Jahren sind die Elternbeiträge für eine Kinderbetreuung in den städtischen Kindereinrichtungen konstant geblieben. Mit dem Haushalt für 2023 und 2024 wird es eine Neukalkulation geben.

Gardelegen - Mit Millionenzuschüssen jährlich sichert die Stadt Gardelegen die Kinderbetreuung in den städtischen Einrichtungen. So kostet beispielsweise eine Zehn-Stundenbetreuung in der Krippe knapp 2000 Euro monatlich. Der Elternbeitrag liegt bei 192,50 Euro. Ob das allerdings so bleibt, ist fraglich.