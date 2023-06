Vor wenigen Tagen war die Stadt zu großen Teilen ohne Wasser. Was aber wäre passiert, wenn es gebrannt hätte? Feuerwehrchef Sven Rasch gibt Antworten.

Feuerwehrschild am Gerätehaus in Gardelegen

Gardelegen - Die Nachricht an sich war schon schwer zu glauben: Eine Stadt ohne Wasser? Genau das allerdings war der Stand am Freitagmorgen. Nach einem Rohrbruch war in der Nacht einer der drei großen Speicher des Wasserverbandes Gardelegen leergelaufen. Und das fast unbemerkt, weil das elektronische Computersystem,

das Unregelmäßigkeiten meldet, tags zuvor durch Blitzeinschlag kaputtgegangen war. Eine schnelle Reparatur der Leckage wiederum war nicht möglich, weil der Rohrbruch schwer zu erreichen war.