Gartenserie aus Kalbe: Farbige Blütenpracht ins Haus geholt

Im Winter einfach eine blühende Pracht ins Haus holen – wie das geht, darüber informiert in diesem Serienteil Ruth Schwarzer. Die Kalbenser Gartenbauingenieurin berichtet auch, welches Wintergemüse nun zubereitet werden kann. Und es gibt Infos zur Pflege von Zimmerpflanzen.

Kalbe - Der Winter hält nun Einzug in den Gärten. Zu tun gibt es dort derzeit wenig. Wer mag, kann die Gerätschaften säubern und reparieren. Es kann aber nun auch dafür gesorgt werden, im trüben Winter Farbigkeit aus dem Garten in das Haus oder in die Wohnung zu holen. Dazu gibt Ruth Schwarzer, Ingenieurpädagogin für Gartenbau, wertvolle Tipps.