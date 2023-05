Mit ihrem Fingerabdruck konnten sich die Kinder in das Logbuch ihres gefundenen Schatzes eintragen. Antje Scalabrin-Kiupel stellte ihnen ihr spannendes Hobby, das Geocaching vor. Am Sonnabend werden Geocacher aus mehreren Bundesländern in Mieste erwartet – und dort Müll sammeln.

Mieste - Schon die Kleinsten für die Natur begeistern und für das Thema Müll sensibilisieren – solche Dinge werden derzeit in der Miester Kita Drömlingshüpfer im Rahmen einer Projektwoche behandelt. Da passte ein Ausflug mit Geocacherin Antje Scalabrin-Kiupel am Montag gut in das Konzept. Und die hat noch etwas ganz anderes vor. Am Wochenende will sie nämlich ein Cito, Cache-in-trash-out, veranstalten. Kommen wirklich Gäste in den Drömling gereist, um Müll zu sammeln?