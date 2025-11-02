weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Investor nimmt Stellung: Gebäudekomplex soll für Windpark weichen

Investor nimmt Stellung Gebäudekomplex soll für Windpark weichen

Der Gölitz ist ein mit massiven Gebäuden bebautes Grundstück zwischen Kahrstedt und Dolchau, auf dem noch in diesem Jahr der Abrissbagger anrollen soll. Aber warum?

Von Cornelia Kaiser 02.11.2025, 18:00
Der Gölitz zwischen Kahrstedt und Dolchau, hinten der Windpark, in dem repowert werden soll.
Der Gölitz zwischen Kahrstedt und Dolchau, hinten der Windpark, in dem repowert werden soll. Foto: Cornelia Kaiser

Kahrstedt/Dolchau - Die Repowering-Pläne für den Windpark zwischen den Ortschaften Brunau, Kahrstedt, Vienau und Jeetze, in dem sich aktuell 30 Rotoren, einige davon bereits seit einem Vierteljahrhundert, drehen, werden durchaus kritisch gesehen. Vor allem, weil sie mit Erweiterungsplänen einhergehen. „Damit kämen die Windräder auch näher an Brunau heran“, sagte Ortsbürgermeisterin Ortrun Cyris während der jüngsten Ortschaftsratssitzung.