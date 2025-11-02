Der Gölitz ist ein mit massiven Gebäuden bebautes Grundstück zwischen Kahrstedt und Dolchau, auf dem noch in diesem Jahr der Abrissbagger anrollen soll. Aber warum?

Der Gölitz zwischen Kahrstedt und Dolchau, hinten der Windpark, in dem repowert werden soll.

Kahrstedt/Dolchau - Die Repowering-Pläne für den Windpark zwischen den Ortschaften Brunau, Kahrstedt, Vienau und Jeetze, in dem sich aktuell 30 Rotoren, einige davon bereits seit einem Vierteljahrhundert, drehen, werden durchaus kritisch gesehen. Vor allem, weil sie mit Erweiterungsplänen einhergehen. „Damit kämen die Windräder auch näher an Brunau heran“, sagte Ortsbürgermeisterin Ortrun Cyris während der jüngsten Ortschaftsratssitzung.