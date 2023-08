Werden die Gebühren für die Nutzung der kirchlichen Friedhöfe in Karritz und Neuendorf am Damm bald teurer? In einigen Gemeindekirchenräten des Pfarrbereichs Garlipp-Poritz, zu dem die beiden Kirchengemeinden gehören, wurde darüber bereits beraten. Auch Urnengemeinschaftsgrabanlagen sind Thema.

Karritz - Werden die Friedhofsgebühren für die Friedhöfe in Karritz und Neuendorf am Damm steigen? Zumindest wurden im Pfarrbereich Garlipp-Poritz dem Karritz und Neuendorf am Damm zugehörig sind, für die kirchlichen Friedhöfe der Kirchspiele Berkau und Garlipp sowie für den kirchlichen Friedhof in Poritz neue Friedhofsgebührensatzungen beschlossen, wie im aktuellen Gemeindebrief informiert wird. Dort heißt es: „In allen Fällen stand eine Erhöhung der Gebühren für ein Erdwahlgrab wie auch für ein Urnenwahlgrab an, die mehrheitlich sogar mehr als verdoppelt werden mussten, um unsere Friedhöfe auch in den kommenden Jahren kostendeckend bewirtschaften zu können.“ Eher moderat falle demgegenüber der Anstieg der Kosten für die Friedhofsunterhaltungsgebühr aus, heißt es.