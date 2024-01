Die Kreisstraße von Jeseritz nach Potzehne ist die schlechteste der Altmark, sagt Landwirt und Gardelegener Stadtrat Norbert Tendler. Er sieht die Dorfkinder in Gefahr.

Der kleine Teich kurz hinter dem Jeseritzer Ortsausgang lädt zum Verweilen ein. Dort hinzukommen ist für Fußgänger aber gefährlich. Die Kreisstraße ist schmal, schlecht einsehbar und an den Rändern klaffen Löcher.

Jeseritz/Potzehne - Nur 4,05 Meter soll sie an der schmalsten Stelle breit sein, die Ränder sind herausgebrochen, ausgerechnet in der scharfen Kurve, auf einer Brücke, klafft auch noch ein riesiges, tiefes Loch direkt neben dem Straßenrand – offensichtlich ist darin auch schon jemand gelandet. Innerhalb der Ortschaft sind die Gullys abgesackt, unter vielen soll sich nicht mal ein Leerungseimer befinden, so dass sie ständig verstopfen: Die K 1112 zwischen Jeseritz und Potzehne ist „die schlechteste Straße der Altmark“, da ist sich Ortschaftsrat Norbert Tendler sicher.