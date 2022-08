Gefährliche Automatik? Mann in Gardelegen von Ladentür verletzt

Gardelegen - Beim Brötchenholen verletzt wurde ein über 80 Jahre alter Mann in der vergangenen Woche. Ursache soll die Tür der Bäckereifiliale gewesen sein, die sich viel zu schnell öffnete. Offenbar gab es auch schon mehrere Situationen, in denen Kunden nur knapp einem ähnlichen Unfall entgangen sind. Die Firmenvertretung bedauert den Vorfall und will künftig besser auf die Türautomatik hinweisen.