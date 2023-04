Kein Rad- und Gehweg Gefährliche Tour auf Lindstedter Straße?

Seit Jahren ein langgehegter Wunsch in Lindstedt: ein kombinierter Rad- und Gehweg an der Landesstraße 28 als Lückenschluss bis zur Wasserstraße. Ob der Wunsch in Erfüllung geht, ist zumindest nach dem Lokaltermin des städtischen Bauausschusses mehr als offen.