Gefährlicher Strohbrand: Wie Wiepker die Wassermühle gemeinsam retteten

Knapp 1000 Strohballen brannten am Montag bei Wiepke. Die Polizei ermittelt. Dankbare Worte richtete danach Ortsbürgermeister Michael Becker an die Feuerwehr, aber auch alle anderen Helfer, die die Wassermühle retteten.

Der Westwind trieb das Feuer von der Lagerfläche weiter auf eine Schafweide in Richtung Wassermühle und Ortskern.

Wiepke - Bei Gluthitze kämpften am Montagnachmittag mehrere Feuerwehren gegen einen riesigen Strohdiemenbrand in Wiepke. Die Flammen, die sich rasend schnell ausbreiteten, bedrohten auch die beliebte Wassermühle auf dem Nachbargrundstück. Doch die Kameraden kämpften in Wiepke nicht allein.