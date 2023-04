Ein Großbrand in einem Geflügelhof in Jävenitz hielt gut elf Stunden 76 Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren in Atem. Ersten Angaben zufolge sind etwa 10 000 Hühner qualvoll verendet. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Noch gestern am späten Vormittag stiegen Rauchwolken von der Brandstätte auf. Etwa 10 000 Hennen verbrannten in den Flammen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen in einem hohen sechsstelligen Bereich.

Gardelegen - In der Nacht zum Dienstag war wohl halb Jävenitz auf den Beinen, nachdem am Montagabend gegen 22.30 Uhr Sirenenalarm ausgelöst worden war: Großbrand im Bereich des Jävenitzer Geflügelhofes am Ende der Breiten Straße. Bei Eintreffen der Kameraden aus Jävenitz, Hottendorf und Kloster Neuendorf stand eine von insgesamt drei Hallen lichterloh in Flammen. Wie viel Legehennen genau sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle befunden hatten, ist offenbar noch nicht bekannt. Denn ein Teil der Tiere konnte von den Kameraden noch gerettet werden. „Zum Glück haben die auch gut mitgespielt“, sagte der Chef der Jävenitzer Wehr, Sven Kozisnik.