Den Schrecken des Krieges machen einzelne Schicksale manchmal am besten begreifbar. So wie das von Otto Becker, der 1944 in der Ukraine fiel.

Gardelegen - Ende 1943. Es ist das vorletzte Weihnachtsfest im Zweiten Weltkrieg, auch wenn das zu dem Zeitpunkt noch niemand ahnt. An der Kriegsfront, mitten in der Ukraine, freut sich Otto Becker auf den Heimatbesuch. Der Urlaubsschein ist schon genehmigt. Doch dann wird der gestrichen. Der junge Soldat muss bleiben. Dabei wäre er so gern nach Hause gefahren, um seinen jüngsten Sohn Hans-Joachim kennenzulernen. Was dann geschieht, ist tragisch...