Gardelegen - Als die Hansestadt vor fünf Jahren das Gardelehrer-Stipendium ins Leben rief, gab es so einige Zweifler. Heute wird das Projekt vom Bildungsministerium als leuchtendes Beispiel für andere benannt. Ein Beweis dafür, dass es funktioniert, ist Tabea Kreutz. Sie unterrichtet ab dem kommenden Schuljahr die Klasse 1b der Wander-Grundschule.

Sie hat lange und zielstrebig darauf hingearbeitet, jetzt hat es geklappt. „Ich war schon beim Girls-Day bei dir“, sagt Tabea Kreutz beim Pressetermin in der Wander-Grundschule am Montagnachmittag mit einem Augenzwinkern in Richtung Schulleiterin Swantje Roitsch, als es um den beschwerlichen Weg vom Berufswunsch Lehrerin zur ersten eigenen Klasse geht.

Studenten werden nicht nur finanziell unterstützt

Dabei konnte die junge Frau auch auf die Unterstützung der Hansestadt Gardelegen zählen, denn sie gehört zu den sogenannten Gardelehrern, die monatlich 300 Euro vom 1. Semester bis zum Eintritt ins Referendariat erhalten können. Und nicht nur monetäre Hilfe gibt es. „Ich habe mitgemacht, weil ich wusste, dass ich nach dem Studium zurück nach Gardelegen will und dadurch immer Ansprechpartner hier vor Ort hatte“, erklärt Kreutz.

Schon zwölf solcher Stipendien hat die Stadt vergeben, drei Gardelehrer haben ihr Studium bereits abgeschlossen und sind an Schulen Gardelegens tätig. Bis zum 15. Januar 2023 hat sich die Hansestadt das Projekt schon 79 000 Euro kosten lassen, wie Bürgermeisterin Mandy Schumacher informiert. Gut investiertes Geld, wenn man sieht, wie die Personalsituation an einigen Schulen im Land aussieht. Deshalb soll das Projekt auch fortgesetzt werden – Haushaltssituation hin oder her.

Kleine Schulen, familiäres Umfeld

Doch ist das Stipendium, mit dem sich die Empfänger verpflichten, später in der Einheitsgemeinde zu unterrichten, auch für Studenten attraktiv, die nicht sowieso schon aus Gardelegen kommen? Ja, glaubt Kreutz: „Die Grundschulen hier sind nicht fünf- sondern zweizügig. Es ist einfach familiärer. Bei den Zahlen hier kennt man noch alle Schüler und auch die Familien, hat auch Kontakt zu Lehrern anderer Schulen.“ Man könne sich viel mehr austauschen, alles sei klein, unkompliziert, nah beieinander, auch wenn man selbst Kinder habe, ergänzt Roitsch, die selbst Rückkehrerin ist. Das scheinen auch angehende Lehrer so zu sehen, denn die Bewerberzahlen auf das Stipendium in den vergangenen Jahren waren gut, die Stadt konnte immer auswählen.

Vom Bildungsministerium gibt es viel Lob für das Engagement: „Wir stellen Gardelegen als leuchtendes Beispiel hin, wenn wir über Maßnahmen zur Lehrergewinnung reden“, sagt Pressesprecher Elmer Emig. Man befinde sich im Wandel. Nicht die Lehrkräfte würden sich künftig auf Jobs in den Kommunen bewerben, sondern die Kommunen müssten um die Lehrkräfte werben.

Stendal und Haldensleben wollen nachziehen

Und so gibt es schon mögliche Nachahmer. Vertreter aus Stendal und Haldensleben waren in Gardelegen zu Gast und wollen ähnliche Projekte starten. Allerdings ist dafür nicht nur Geld, sondern auch persönliches Engagement notwendig. In Gardelegen setzen sich hier die Bürgermeisterin selbst und die Landtagsabgeordnete Sandra Hietel-Heuer besonders ein. Letztgenannte verkündet auch schon weitere Pläne. So soll es im Herbst in Mieste eine Veranstaltung geben, bei der um Seiteneinsteiger geworben wird.