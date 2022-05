Geisterräder oder nicht? In der Altmark sind bunt lackierte Fahrräder nur Deko. Anderorts sind sie Mahnung oder Werbung.

Bunt lackiert und meist blumengeschmückt stehen sie immer mal wieder am Straßenrand- und ziehen die Blicke an. So mancher lächelt angesichts der knalligen Zweiräder erfreut. Bei Großstädtern dürften dabei allerdings gemischte Gefühle aufkommen – vor allem, wenn die Bikes weiß lackiert sind.

Altmark - In Zethlingen steht ein weißes an der Dorfstraße, in Schwiesau ein mitternachtsblaues, parallel zur L 19, ebenso wie in Zichtau. In Gardelegen ist eines knallig türkis lackiert. Geschmückt sind sie meist mit bunten Blumenkörbchen am Lenkrad oder auf dem Gepäckträger. Und immer sind sie ordentlich angeschlossen. An einem Baum oder an einer Laterne. Dass jemand aufsteigt und lossaust, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Denn mit diesen Drahteseln könnte kein Rennen mehr gewonnen werden. Meist sind sie nicht einmal verkehrstüchtig.