Vermieter Generationenwechsel: Neuer Mann an der Spitze der Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft

In der Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) zeichnet sich an der Führungsspitze ein Generationenwechsel ab. Der neue Geschäftsführer ist 38 Jahre alt, und er kehrt mit diesem Job auch endgültig nach Studium und Arbeit in seine Heimat zurück.