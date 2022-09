Einkaufsmarkt Gibt es Einwände gegen den Edeka-Neubau in Gardelegen?

Jetzt geht es in Sachen Neubau eines Edeka-Marktes auf dem Volkshaus-Gelände in die nächste Runde. Im städtischen Bauamt können Interessenten die Planungsunterlagen einsehen und Hinweise und Bedenken äußern, denn das Projekt war in der Öffentlichkeit nicht unstrittig aufgenommen worden.