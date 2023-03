Kommunalwahl Gibt es künftig einen Gardelegener Ortschaftsrat?

Die Kommunalpolitische Landschaft könnte sich in der Einheitsgemeinde Gardelegen ändern. Es gibt Bestrebungen in fünf Dörfern, einen Ortschaftsrat oder Ortsvorsteher bei der Kommunalwahl 2024 zu wählen. Auch in Gardelegen selbst?