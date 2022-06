Ging der Bürgerinitiative „Pro Leben an B 71“ in Kakerbeck die Puste aus?

Kakerbeck - Ein Lkw in einem rot umrandeten Kreis darunter ist der Schriftzug „Transit stoppen“ zu lesen. Was wie ein Verkehrsschild anmutet, ist in Form eines großen Plakates an einem Hausgiebel an der B71 in Kakerbeck zu finden. Es zeugt vom Widerstand zahlreicher Einwohner gegen den in Massen rollenden Transitverkehr durch den Ort. Doch das Plakat ist längst zerschlissen. Um die Aktionen gegen Lkw-Lärm ist es still geworden. Haben sich die Kakerbecker mit dem Transitverkehr abgefunden oder geht der Kampf im Stillen weiter?