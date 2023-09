Behälterglas aus Gardelegen kaufen die Menschen in vielen Ländern. Sogar König Charles hat sein Tafelwasser wohl schon aus altmärkischen Flaschen getrunken.

Glasklar: Cola, Sekt oder Wodka in Flaschen aus Gardelegen

Hier entstehen im Glaswerk Gardelegen Coca-Cola-Flaschen, wie das funktioniert, erfuhren Besucher am Tag der offenen Tür.

Gardelegen - Die Maschinen laufen 365 Tage ohne Pause. Das geht auch gar nicht anders. Würden die über 60 Kubikmeter flüssiges Glas in der Wanne erkalten, bräuchte es Wochen, bis es wieder fließen würde. Täglich werden hier rund 400 Tonnen Glas geschmolzen. Gut 1000 Grad Celsius heiß sind die Tropfen. Im Sekundentakt fließen sie in die Formteile. Nach maximal 9 Sekunden wird aus dem Tropfen eine Flasche oder ein Glas. Bis zu 450 Stück pro Minute entstehen an einer Maschine.