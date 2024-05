Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wollenhagen. - Ein wahres Jahrhundertereignis fand am Wochenende in Wollenhagen, dem Klein Venedig der Altmark, statt. Ein Glockenguss in der Dunkelheit im Feuerschein am Sonnabendabend und am Sonntag die traditionelle Glockengeburt nach einem solchen Glockenguss. Das neue Geläut wird dem Heiligen Martin gewidmet. Vor Ort war dazu ein mittlerweile guter Bekannter der Lindstedter Kirchengemeinde, wozu auch Wollenhagen gehört. Simon Laudy, Glockengießer aus dem niederländischen Finsterwolde, mit seinem Helfertrupp.