Lindstedt in der Einheitsgemeinde Gardelegen ist am kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai, ein lohnendes Ausflugsziel.

Lindstedt - Ein Großereignis wird am nächsten Sonnabend, 13. Mai, in Lindstedt stattfinden, und zwar ein Glockenguss direkt vor der Lindstedter Kirche in der abendlichen Dunkelheit. Am Sonntagvormittag, 14. Mai erfolgt dann die Glockengeburt.