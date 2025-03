Endlich elektrisch läuten: Das soll in Hagenau schon bald der Fall sein. Bis dahin hat die Kirchgemeinde aber noch etwas Besonderes vor sich.

Hagenau - Sie sind schon vor Ort, warten an einem geheimen Platz darauf, in den Kirchturm gebracht zu werden. Doch bevor es so weit ist, sollen die zwei neuen Hagenauer Glocken erst noch geweiht werden. Und dafür gibt es bereits einen Termin.