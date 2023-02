Gedenken, Erinnern, Mahnen Gräberstätten als Zeugen der Gräuel in Gardelegen

13 Ehrenfriedhöfe für die Opfer der Todesmärsche im April 1945 gibt es in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Gardelegen. In diesem Jahr werden wieder zwei KZ-Gräberstätten in Stand gesetzt.