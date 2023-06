Feuerwehreinsatz Großbrand in Gardelegen: Lagerhalle brennt komplett aus

Ein Großbrand hat die Kameraden der Gardelegener und Klosteraner Wehr in den frühen Sonntagmorgenstunden in Atem gehalten. Eine Lagerhalle der Magdeburger Getreidewirtschaft an der Pfahlweide in Gardelegen stand in Flammen.