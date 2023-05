Ein Großbrand in Lindstedterhorst sorgte gestern Nachmittag für einen Einsatz von sieben Feuerwehren. Eine Scheune auf dem Gelände der Agrarproduktion, gefüllt mit Stroh und Futtermitteln, stand in Vollbrand.

Großbrand in Lindstedterhorst

Lindstedterhorst - Peter Schütze ist gerade auf einer Wiese beschäftigt, als er dicke Qualmwolken vom Gelände der Agrarproduktion in Lindstedterhorst aufsteigen sieht. Dann kommen auch schon die Anrufe seiner Mitarbeiter, die auch gleich die Feuerwehr rufen. Der Betriebsleiter eilt zurück. Eine Scheune mit Stroh und Futtermittel steht in Flammen. Gemeinsam mit seinen Kollegen holt er 80 Kühe aus einem Stall, der dicht an der Scheune steht.