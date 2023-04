Das Vereinsheim des SV Grün-Weiß Potzehne wird zur Baustelle. Was ist geplant?

An den hinteren Teil des Sportlerheimes wird angebaut. Es entstehen unter anderem zwei neue Umkleideräume und ein Schiedsrichterraum.

Potzehne - Wenn der Fußball-Nachwuchs in Potzehne spielt, wird es regelmäßig eng in den beiden Umkleidekabinen im Vereinsheim des Sportvereines (SV) Grün-Weiß. Der Platz ist begrenzt. Das merken auch die Schiedsrichter, die sich derzeit mit einem Platz in einem kleinen Lagerraum zufrieden geben müssen. Doch das soll bald ein Ende haben.