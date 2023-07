Kalbe - Viele gute Wünsche und Abschiedsworte gingen gestern am letzten Schultag vor den Sommerferien in der Grundschule Kalbe hin und her. Nicht nur die Viertklässler verlassen die Einrichtung. Auch zwei Mitglieder des Lehrerkollegiums gehen. So verabschiedet sich Schulleiterin Wiebke Bönisch-Ahrendt (links). Sie übernimmt die Schulleitung in Erxleben (Landkreis Börde). Die kommissarische Schulleitung in Kalbe obliegt künftig Katja Krüger.

Nach 42 Jahren Schuldienst geht auch Karin Neuschulz (Mitte), und zwar in den Ruhestand. Sie begann 1981 in der POS II in Kalbe. Nach der Wende gehörte sie zum Team der Grundschule und war auch abgeordnet für die Schulen in Kakerbeck, Jävenitz und Beetzendorf. Lehrerin Karin Timme-Pachali verabschiedet sich von beiden Kolleginnen.Foto: Doreen Schulze