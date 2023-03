Das Auslaufen von Millionen Litern Gülle in Engersen hat ein Nachspiel. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Hätte die Anlage gar nicht in Betrieb sein dürfen?

Gülle-Unfall in Engersen: Durfte die Anlage gar nicht betrieben werden?

Am Donnerstag hatte sich auf diesem Graben nahe des landwirtschaftlichen Betriebes in Engersen, bei dem es zu dem Austreten von Millionen von Litern Gülle gekommen war, brauner Schaum gebildet. Eine Folge des Vorfalls vom Mittwoch?

Engersen/Altmarkkreis - Nach dem Vorfall am Mittwoch, bei dem aus dem Lagerbehältnis eines landwirtschaftlichen Betriebes in Engersen in der Altmark Millionen Liter Gülle ausgelaufen sind, hat die Polizeidirektion Stendal jetzt strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Hätte die Anlage gar nicht betrieben werden dürfen?