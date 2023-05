Der Immobilienmarkt in der westlichen Altmark bietet nicht nur das klassische Einfamilienhaus, sondern auch ungewöhnliche Gebäude, die in der Sanierung allerdings teuer sind. Wo gibt es in Gardelegen insgesamt günstigen Wohnraum?

Zum Verkauf stehen in der westlichen Altmark auch außergewöhnliche Immobilien. Dazu gehört auch das ehemalige Kreis-Wehrersatzamt am Kiefernweg in Gardelegen.

Gardelegen - Das eigene Haus: Der Traum vieler Familien. Der Markt bietet da so einiges an, aber auch ungewöhnliche Immobilien, die in der Sanierung teuer sind. Aber man kann in Gardelegen auch günstig wohnen.