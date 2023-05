Bei Pflasterarbeiten vor dem Gutshaus in Kalbe haben Arbeiter eine Grabplatte aus dem 18. Jahrhundert entdeckt – mit Inschrift. Zu schade, um sie an anderer Stelle im Bau wiederzuverwenden. Nun ist die Sandsteinplatte im Kurpark zu sehen. Der Stein gibt aber auch Rätsel auf. Wer war die Frau, an die er erinnert?

Kalbe - Wenn in und an alten Gemäuern gebaut wird, kommt des Öfteren etwas zum Vorschein, womit nicht gerechnet worden ist. So war es auch bei den Rekonstruktionsarbeiten der einstigen repräsentativen Außentreppe des Gutshauses in Kalbe. Bei Pflasterarbeiten vor dieser Treppe entdeckten die Arbeiter im Erdreich eine alte Steinplatte, nicht ganz mannshoch.