Die Hansestadt Gardelegen bereitet im achten Jahr in Folge die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners vor.

Haarigen Raupen geht es in Gardelegen an den Kragen

Gardelegen (vs) - In der ersten Phase, die im Mai beginnt, werden rund 10 000 kommunale Eichen chemisch bearbeitet. Auch Privatbesitzer können sich wieder melden, wenn sie die chemische Bekämpfung an ihren Bäumen wünschen, teilt Gardelegens Ordnungsamtsleiter Florian Kauer mit.