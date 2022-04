Altmärkisches Heimatfest Heimatfest: Die Altmark zu Gast in Gardelegen

Am Wochenende, 18. und 19. September, wurde in Gardelegen zünftig gefeiert. Auf dem Programm stand das Altmärkische Heimatfest, das in diesem Jahr in seiner 19. Auflage stattfand. Geboten wurde unter anderem ein buntes Bühnenprogramm.