Herbstfeuer der Kalbenser Feuerwehr mit Symbolcharakter

Zum ersten und zum letzten Mal loderten die Herbstfeuerflammen zumindest auf dem Platz an der Feldstraße. Dort nämlich wird demnächst die größte Investition in der Geschichte der Einheitsgemeinde Kalbe realisiert.

Olaf Walter mit Familie und Fred Weber (hinten) gehörten zu denjenigen, die die Gemütlichkeit am Herbstfeuer genossen.

Kalbe - Am Sonnabendabend stand dort auf einem Platz an der Feldstraße in Kalbe die Gemütlichkeit im Mittelpunkt. Doch bald wird es dort anders aussehen. Baumaschinen und Baumaterial bestimmen dann das Bild. Für die Großinvestition gab es vom Land Fördergeld von über eine Million Euro.