Wer kann am längsten? Gut, wer bei dieser Disziplin ein leichtgewichtiges Teammitglied am Start hatte.

Engersen - Lag es an der prallen Sonne, die immer wieder die Köpfe kitzelte, an den vorherigen Anstrengungen oder am Bier, das hier und da schon den Durst gelöscht hatte? Als am Sonntag die Abschlussstaffel der Highlandgames 2024 anstanden, bei der noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden mussten, da war dem einen oder anderen Wettkämpfer doch anzumerken, dass es ein langer Nachmittag war.