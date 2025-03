Hochzeit: In Kalbe gibts eine wild-romantische Party Location fast für lau

Heiraten in besonderer Atmosphäre

Abends zwischen historischen Mauern stehen und plaudern. So könnte das Ende einer romantischen Hochzeitsfeier im Kulturhof Kalbe aussehen.

Kalbe - Na das ist doch mal ein Angebot: Eine Hochzeitslocation im Wonnemonat Mai für ganz kleines Geld mit Platz im Innen- und Außenbereich für viele Gäste … Genau das bietet nämlich aktuell der Kalbenser Künstlerstadtverein an: „Wir vergeben eine traumhafte Hochzeit in unserem schönen Kulturhof“ heißt es in einer Pressemitteilung des Vorstandes.