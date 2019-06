Carsten Krüger ist dabei, wenn andere den schönsten Tag ihres Lebens feiern. Der Kalbenser ist Hochzeitsredner.

Kalbe l Wenn das Brautpaar die Ringe tauscht, sich glücklich in die Augen schaut, dann ist Carsten Krüger zufrieden. Dann weiß er, dass er mit dazu beigetragen hat, dass das Paar den sprichwörtlich schönsten Tag des Lebens genießen konnte. Carsten Krüger ist Hochzeitsredner. „Es ist emotional so toll, die Aufregung der Leute, die Freudentränen. Das ist einfach wunderbar“, beschreibt er.

Krüger möchte dazu beitragen, den Tag der Eheschließung so individuell wie möglich für das Paar zu gestalten. Dazu ist er bei den Vorbereitungen zur Trauung frühzeitig dabei. Zunächst gibt es ein erstes Kennenlernen. „Ich muss zu denen passen, und sie müssen zu mir passen“, begründet er. Ist die Sympathie auf beiden Seiten da, gibt es ein intensives Gespräch. „Dann bin ich auch ganz indiskret“, sagt der Kalbenser augenzwinkernd. „Alles, was man mir anvertrauen möchte, kann man mir sagen.“ Natürlich geht es bei diesem Gespräch um das Kennenlernen, um die Dinge, die der eine am anderen mag, und vielleicht auch um die kleinen Macken, die man am anderen doch auch liebenswert findet. Je mehr Krüger über das Paar erfährt, um so individueller kann er auf dieses eingehen.

Livegesang von Tochter Marie

Als Hochzeitsredner kommt Carsten Krüger aber nicht nur zum Termin, hält seine Rede und ist dann wieder weg. Nein, er bringt seine eigene, hochwertige Tonanlage mit, denn „alles muss stimmen.“ Wenn es gewünscht ist, ist auch Tochter Marie dabei. Die 19-Jährige, die regelmäßig Gesangsunterricht wahrnimmt, singt dann live zur Gitarre. Carsten Krüger achtet auch im Vorfeld auf die Details. Gibt beim Aufstellen der Stühle schon mal Tipps, zum Beispiel, dass der Durchgang in der Mitte nicht zu eng gestellt werden darf, damit die Braut mit ihrem Kleid dort problemlos entlang gehen kann. „Das muss alles rund sein“, sagt er.

Bilder Hochzeitsredner Carsten Krüger. Foto: Krüger



Es bedeutet ihm viel, wenn er Menschen an ihrem besonderen Tag begleiten und glücklich machen kann. Und das, obwohl er aus einem ganz anderen Metier kommt. Er ist als Kaufmann im Vertrieb in der Holzwerkstoffindustrie tätig. Im Unternehmen arbeitete er auch einige Zeit als Schulungsleiter, führte Coachingveranstaltungen durch. „Mit Leuten reden, hat Spaß gemacht“, berichtet der 52-Jährige. Das wollte er weiter machen, aber nicht als Coach. Und so kam ihm die Idee, Hochzeitsredner zu werden.

Das Ja-Wort an einem ungewöhnlichen Ort geben

In Berlin besuchte er daraufhin eine Trauredner-Schulung. Das war im November vorigen Jahres. Seit Mai macht er sich daran, seine Dienste anzubieten. Für dieses Jahr gibt es noch keine Aufträge. Verständlich, denn Hochzeiten werden von langer Hand geplant. Für das kommenden Jahr hat Krüger bereits Anfragen. So wird er beispielsweise im Schloss Schönfeld für ein Kalbenser Paar die Rede halten.

Die Trauung an sich führt er nicht durch. Krüger ist für die freie Trauung zuständig. Der formelle Akt der Eheschließung erfolgt nach wie vor im Standesamt mit offiziellem Beamten. Wem dies aber nicht individuell genug ist oder wer das Zeremoniell einer Trauung später mit allen Gästen und vielleicht sogar an einem ungewöhnlichen Ort, etwa auf einer Blumenwiese oder barfuß am Sand am Elbestrand, noch einmal vollziehen möchte, für den bietet Krüger seine Dienste an. Er hört sich die Lebens- und Liebesgeschichte eines Paares an, schreibt sie auf und trägt sie vor.

Symbol der Verbundenheit

Unter dem Stichwort freie Trauung „traut“ er auch jene Paare, die eine formelle Eheschließung nicht wünschen, aber ein Zeremoniell wählen, um symbolisch ihre Verbundenheit zu zeigen.

Carsten Krüger ist erreichbar unter 0171/804 71 86 oder unter www.hochzeitsredner-carsten.de