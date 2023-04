Steigende Energiepreise verursachen höhere Kosten bei der Unterhaltung der Sportstätten in der Einheitsgemeinde Kalbe. Für Sporthallen und Sporträume sieht die Stadt daher eine Erhöhung der Gebühren vor. Wie teuer wird in Zukunft die Nutzung der Hallen sein?

Kalbe - Steigende Kosten für die Energieversorgung gehen auch an den Sportstätten der Einheitsgemeinde Kalbe nicht vorüber. Auch für die Versorgung mit Strom und Wärme in diesen Einrichtungen muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen. „Wie sollen wir der Lage Herr werden?“, äußerte Bernd Pawelski (CDU-Fraktion) am Dienstagabend während der Sitzung des Finanz- und Sozialausschusses.