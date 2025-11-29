Die kritische Haushaltslage der Stadt sorgt dafür, dass es für Hobbygärtner oder Garagenbesitzer wohl teurer wird.

Mieten und Pachten, unter anderem für Garagen, wie hier an der OdF-Straße in Gardelegen, werden im kommenden Jahr erhöht.

Gardelegen. - Um die 870 Grundstücke gehören der Stadt Gardelegen. Und ein Großteil davon ist verpachtet – für relativ wenig Geld. Für Klein- und Wohnungsgärten etwa waren bisher 12 Cent pro Quadratmeter zu zahlen. Bei einer Gartendurchschnittsfläche von 300 Quadratmetern waren das also 36 Euro pro Jahr. Das wird sich ändern, denn die Mieten, Pachten, und Nutzungsentgelte werden ab 1. Januar 2026 erhöht, wenngleich auch moderat.